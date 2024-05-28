شولتس وماكرون يحذران من خطر "مميت" يتهدد أوروبا

حذر المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين من أن أوروبا عرضة لخطر "مميت" في مواجهة العدوان الروسي، وذلك في مقالة مشتركة للزعيمين نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز".



وقال الزعيمان في المقالة التي تزامن نشرها مع زيارة الدولة التي يقوم بها ماكرون إلى ألمانيا "لا يمكننا أن نأخذ بشكل بديهي الأسس التي بنينا عليها أسلوب عيشنا الأوروبي ودورنا في العالم".



أضافا "أوروبا التي ننتمي إليها عرضة لخطر مميت، وعلينا أن نرتقي إلى مستوى التحدي".



ووافق ماكرون على تعبير "زايتنفندي" أو "نقطة التحول" الذي ورد في مقالة الرأي، وكان المستشار الألماني قد استخدمه في السابق ليصف التحول التاريخي في سياسة ألمانيا وخاصة زيادة الانفاق في المجال الدفاعي بعد الغزو الروسي.

