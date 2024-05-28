ترامب يصف خصومه ب"الحثالة" في يوم إحياء الولايات المتحدة ذكرى جنودها القتلى

شن دونالد ترامب هجوما شرسا الاثنين على خصومه السياسيين، حيث استغل مناسبة "يوم الذكرى" الذي تحيي فيه الولايات المتحدة ذكرى جنودها القتلى ليصف مناوئيه بأنهم "حثالة بشرية".



وبينما كان الأميركيون يكرّمون جنودهم الذين الذين سقطوا في ساحات المعارك والحروب السابقة بزيارة قبورهم ولقاء أفراد العائلة والأصدقاء على موائد الطعام، نشر الرئيس الجمهوري السابق على منصته "تروث سوشال" منشورا قاسيا بحق من يصنفهم على أنهم خصومه.



ومن بين من شملهم الهجوم القضاة الذين يشرفون على القضايا المرفوعة ضده، سواء تلك المدنية المتعلقة بالاعتداء الجنسي والاحتيال، أو الجنائية التي تتهمه بشراء صمت نجمة إباحية ومحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية.



وتمنّى ترامب الذي يتقدم في العديد من استطلاعات الرأي بينما يستعد لمواجهة الرئيس جو بايدن في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر، في منشوره "يوم ذكرى سعيد للجميع، بما في ذلك الحثالة البشرية التي تعمل بجهد كبير لتدمير بلدنا الذي كان عظيما في السابق".