بولندا تبرم صفقة مع الولايات المتحدة لشراء صواريخ بعيدة المدى

أعلنت وارسو الاثنين أنها تعتزم شراء صواريخ بعيدة المدى من الولايات المتحدة بقيمة 677 مليون يورو لتعزيز قدراتها الدفاعية في وجه التهديدات الروسية المحتملة.



وتعد الصفقة التي من المقرر أن يتم توقيعها رسميا الثلاثاء جزءا من عملية التحديث السريعة للجيش البولندي على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقالت وزارة الدفاع البولندية إن "الحرب في أوكرانيا أظهرت أهمية امتلاك القدرة لإطلاق صواريخ على أهداف حتى لو كانت بعيدة عن خط المواجهة، ومدى الصواريخ التي سيتم شراؤها يبلغ نحو 1000 كيلومتر".



وأضافت الوزارة أنها ستتسلم صواريخ JASSM المعروفة باسم صواريخ المواجهة الجوية الأرضية المشتركة بين عامي 2026 و2030.

