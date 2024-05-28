الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تشاد تكشف عن أولى حكوماتها بعد انتهاء الحكم العسكري

أخبار دولية
2024-05-28 | 00:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تشاد تكشف عن أولى حكوماتها بعد انتهاء الحكم العسكري
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تشاد تكشف عن أولى حكوماتها بعد انتهاء الحكم العسكري

أعلن رئيس وزراء تشاد الجديد ألاماي هالينا عن تشكيلته الحكومية، منهيا بذلك ثلاث سنوات من الحكم العسكري في الدولة الإفريقية الفقيرة. 
     
وأبقى هالينا على وزراء بارزين من الحكومة السابقة في مناصبهم، معظمهم من حلفاء الرئيس محمد ادريس ديبي اتنو، وفق مرسوم وزاري أذاعه التلفزيون الرسمي. 
     
وأُعلن الخميس عن تعيين السفير السابق لدى الصين رئيسا للوزراء قبيل أداء زعيم المجلس العسكري ديبي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد بعد فوزه في الانتخابات التي طعنت فيها المعارضة. 
     
وستضم الحكومة 35 وزيرا، بينهم 23 تولوا حقائب في الحكومة السابقة. 

آخر الأخبار

أخبار دولية

حكوماتها

انتهاء

الحكم

العسكري

LBCI التالي
بولندا تبرم صفقة مع الولايات المتحدة لشراء صواريخ بعيدة المدى
ترامب يصف خصومه ب"الحثالة" في يوم إحياء الولايات المتحدة ذكرى جنودها القتلى
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-05-24

الصين تعلن انتهاء مناوراتها العسكرية حول تايوان

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-09

فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو بالانتخابات الرئاسية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-04-25

الجلد يمتص المواد الكيميائية السامة الموجودة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة... دراسة تكشف تفاصيل مهمة للمرة الأولى!

LBCI
فنّ
2024-04-20

باريس هيلتون تكشف عن وجه ابنتها للمرة الأولى: "ممتنة جداً لوجودها هنا" (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:06

الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات على سوريا حتى حزيران 2025

LBCI
أخبار دولية
05:50

النروج تعتبر إعترافها بدولة فلسطين "محطة مميزة"

LBCI
أخبار دولية
05:36

زيلينسكي يتهم بوتين بمحاولة "إفشال" قمة سويسرا حول السلام في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
05:31

شهود: الدبابات الإسرائيلية تصل إلى وسط مدينة رفح

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-05-07

متى ينحسر المنخفض الجوي وترتفع درجات الحرارة؟

LBCI
فنّ
2023-12-21

ليليان نمري تغزو الانترنت بفيديو "ما في شي محرز"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-04

أكثر من أسبوعين على الاحتجاجات في الجامعات الأميركية... والزخم لا يزال حاضراً

LBCI
أخبار دولية
00:34

محكمة أرجنتينية تأمر حكومة الرئيس ميلي بالإفراج عن أطنان من المساعدات المخصصة للفقراء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:05

أبو فاعور ممثلا جنبلاط في إطلاق ورشة طلاء واجهات سوق راشيا: راشيا تحمل مخزونا سياحيا بيئيا تراثيا كبيرا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

منتخب لبنان للتوتش يتابع تحضيراته قبل مشاركته في بطولة العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

الاحتجاجات الأرمنية مستمرة منذ أكثر من أسبوعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الإعتراف بدولة فلسطين.. جزء من الحل العربي الشامل للقضية الفلسطينية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

علقتها علقة… حملة وزارة الصحة ضد التدخين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

شركات محلية وعالمية راغبة بإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

فلسطين تحضر بين الأوروبيين والعرب في بروكسيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

اللوحات الأمنية... حماية للشخصيات لا تخلو من الفوضى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إسرائيل تواجه وضعاً غير مسبوق في بعض مستوطنات الشمال.. وإحداها خرجت عن سلطة الدولة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
08:05

"كان شخصاً مذهلاً"...مقتل ممثل أميركي شهير رمياً بالرصاص!

LBCI
اقتصاد
02:08

انخفاض في أسعار البنزين والغاز...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بالأرقام... اليكم أعداد النازحين الذين يقطنون قرى وادي خالد مقابل أعداد اللبنانيين

LBCI
فنّ
02:15

الموت يغيّب كابتن الشاشة العربية... الممثل القدير فؤاد شرف الدين في ذمة الله

LBCI
منوعات
15:57

خلال حفل زفافهما...عريس يفاجئ زوجته بهدية غير متوقعة! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إسرائيل تواجه وضعاً غير مسبوق في بعض مستوطنات الشمال.. وإحداها خرجت عن سلطة الدولة

LBCI
امن وقضاء
14:05

أمين سر مطرانية صيدا للروم الملكيين تعرّض لاعتداء على طريق جزين صيدا

LBCI
صحة وتغذية
13:49

6 علامات تحذيرية تنذر بإصابتك بسرطان الجلد!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More