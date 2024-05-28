تشاد تكشف عن أولى حكوماتها بعد انتهاء الحكم العسكري

أعلن رئيس وزراء تشاد الجديد ألاماي هالينا عن تشكيلته الحكومية، منهيا بذلك ثلاث سنوات من الحكم العسكري في الدولة الإفريقية الفقيرة.



وأبقى هالينا على وزراء بارزين من الحكومة السابقة في مناصبهم، معظمهم من حلفاء الرئيس محمد ادريس ديبي اتنو، وفق مرسوم وزاري أذاعه التلفزيون الرسمي.



وأُعلن الخميس عن تعيين السفير السابق لدى الصين رئيسا للوزراء قبيل أداء زعيم المجلس العسكري ديبي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد بعد فوزه في الانتخابات التي طعنت فيها المعارضة.



وستضم الحكومة 35 وزيرا، بينهم 23 تولوا حقائب في الحكومة السابقة.