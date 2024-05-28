مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا إثر الضربة في رفح

سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا الثلاثاء لبحث الأوضاع في رفح إثر ضربة أوقعت قتلى في مخيم للنازحين الفلسطينيين في المدينة الواقعة في جنوب قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.



وأوضحت مصادر دبلوماسية عدة لوكالة فرانس برس أن الاجتماع المغلق سيعقد بطلب من الجزائر، العضو غير الدائم في المجلس.