الصين تدعو لوقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر

دعت الصين إلى وقف الهجمات على السفن المدنية في البحر الأحمر وضمان أمن الملاحة هناك، وذلك في خلال اجتماع لوزير الخارجية الصيني وانغ يي مع نظيره اليمني في بكين.



وقال وانغ إن الصين مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في هذا الشأن، وفقا لبيان لوزارة الخارجية.