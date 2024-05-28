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رئيس الوزراء الإسباني: سنعترف بدولة فلسطينية تديرها السلطة الوطنية وعاصمتها القدس الشرقية
أخبار دولية
2024-05-28 | 03:04
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رئيس الوزراء الإسباني: سنعترف بدولة فلسطينية تديرها السلطة الوطنية وعاصمتها القدس الشرقية
أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية تشمل قطاع غزة والضفة الغربية وموحدة تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال في خطاب نقله التلفزيون إن إسبانيا لن تعترف بأي تغييرات على الحدود الفلسطينية بعد عام 1967 ما لم يتفق على ذلك جميع الأطراف.
ومن المقرر أن تقر الحكومة الإسبانية رسميا الاعتراف في وقت لاحق اليوم.
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