بلجيكا تتعهد تسليم أوكرانيا 30 طائرة مقاتلة طراز إف-16 بحلول 2028

أعلنت بلجيكا أنها ستسلم كييف 30 طائرة مقاتلة طراز إف-16 لدعم الحرب ضد روسيا بحلول 2028، على ما قالت وزيرة الخارجية حاجة لحبيب.



وقالت الوزيرة البلجيكية الليبرالية في تصريحات لإذاعة بيل-آر تي إل: "سنوقع قريبا اتفاقية تتعهد بلجيكا بموجبها تسليم 30 طائرة من طراز إف-16 بحلول العام 2028" مضيفة أنها تأمل أن يكون التسليم الأول لكييف قبل نهاية 2024.