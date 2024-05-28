وزير خارجية بريطانيا: تحقيق الجيش الإسرائيلي في ضربات رفح يجب أن يكون سريعا

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن التحقيق الذي يجريه الجيش الإسرائيلي بشأن الضربات الجوية على رفح يجب أن يكون "سريعا ووافيا وشفافا"، داعيا مجددا إلى وقف القتال.



وكتب كاميرون على إكس: "مشاهد مؤلمة للغاية بعد الضربات الجوية في رفح هذا الأسبوع. يجب أن يكون التحقيق الذي يجريه الجيش الإسرائيلي سريعا ووافيا وشفافا".



وأضاف: "نحن بحاجة ماسة إلى اتفاق لإخراج الرهائن وإدخال المساعدات مع هدنة في القتال للسماح بالعمل على وقف إطلاق نار يدوم لفترة طويلة".