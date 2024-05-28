الأونروا: نحو مليون شخص فروا من رفح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن نحو مليون شخص فروا من رفح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.



وقالت الأونروا إن السبب في النزوح من رفح هو "عدم وجود مكان آمن يذهبون له وسط القصف ونقص الغذاء والماء وتراكم النفايات ووجود أوضاع معيشة غير ملائمة".



وأضافت أن تقديم المساعدات والحماية بات "مستحيلا" تقريبا.