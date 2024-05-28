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شهود: الدبابات الإسرائيلية تصل إلى وسط مدينة رفح

أخبار دولية
2024-05-28 | 05:31
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شهود: الدبابات الإسرائيلية تصل إلى وسط مدينة رفح
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شهود: الدبابات الإسرائيلية تصل إلى وسط مدينة رفح

أعلن شهود لرويترز أن دبابات إسرائيلية عدة وصلت إلى وسط مدينة رفح بعد ثلاثة أسابيع من بدء عملية برية في المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة.

وذكر الشهود أنهم رأوا الدبابات بالقرب من مسجد العودة وهو أحد المعالم الرئيسية بوسط رفح.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد على هذه الأنباء قائلا إنه سيصدر بيانا بشأن عملية رفح في وقت لاحق.

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