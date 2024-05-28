زيلينسكي يتهم بوتين بمحاولة "إفشال" قمة سويسرا حول السلام في أوكرانيا

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بمحاولة "إفشال" قمة حول السلام في أوكرانيا مقررة الشهر المقبل في سويسرا.



وقال زيلينسكي في خلال زيارة الى بروكسل: "بوتين خائف جدا من قمة السلام".



واضاف: "لقد حاول إفشال هذه القمة وهو يواصل القيام بذلك".