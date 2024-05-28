النروج تعتبر إعترافها بدولة فلسطين "محطة مميزة"

أكدت النروج وهي من بين ثلاث دول اعترفت الثلاثاء رسميًا بدولة فلسطين أن هذا القرار يشكل "محطة مميزة" في علاقاتها مع السلطات الفلسطينية.



وقال وزير الخارجية النروجي إسبن بارث إيدي في بيان: "تشكل النروج منذ أكثر من ثلاثين عامًا أحد أكبر المدافعين عن قيام دولة فلسطينية. يشكل اليوم الذي تعترف فيه النروج رسميًا بدولة فلسطين محطة مميزة في العلاقة بين النروج وفلسطين".