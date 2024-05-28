الاتحاد الأوروبي يمدد عقوبات على سوريا حتى حزيران 2025

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه مدّد عقوبات على الحكومة السورية وداعميها حتى حزيران 2025.



وذكرت دول التكتل أنها لا تزال "تشعر بقلق عميق" بشأن الوضع في سوريا حيث يخضع الآن 316 شخصا و86 كيانا لعقوبات أوروبية تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.



وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان: "بعد أكثر من 13 عاما، لا يزال الصراع مصدرا للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة"