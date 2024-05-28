إسبانيا تعلن رسميا اعترافها بالدولة الفلسطينية

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء رسميا اعتماد قرار اعتراف بلاده بدولةٍ فلسطينية مستقلة، كما يدخل القرار المماثل الذي اتخذته النرويج وأيرلندا حيز التنفيذ بشكل متزامن.



وقال سانشيز في مؤتمر صحفي إن اعتماد القرار يتماشى مع القرارات الأممية وغير موجه ضد أي طرف، مضيفا أن اعتراف بلاده بدولةٍ فلسطينية مستقلة خطوة تاريخية تتيح للفلسطينيين والإسرائيليين تحقيق السلام.



وردا على تصريحات سانشيز، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن رئيس وزراء إسبانيا "متواطئ في التحريض على قتل الشعب اليهودي باعترافه بدولة فلسطينية".