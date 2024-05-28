الكرملين: القمة المخصصة للسلام في أوكرانيا ستكون "عبثية" في غياب روسيا

ندّد الكرملين بقمة السلام الأوكرانية المقرر عقدها في سويسرا الشهر المقبل على اعتبارها "عبثية" نظرا إلى أن روسيا غير مدعوة لحضورها.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لقناة "آر تي" الرسمية: "المؤتمر من وجهة نظرنا ميؤوس منه تماما لجهة إيجاد طرق لحل النزاع بشأن أوكرانيا".



وأضاف: "الحديث بجديّة عن هذه المسائل من دون مشاركة بلادنا هو أمر عبثي".