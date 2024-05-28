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السعودية تنفّذ حكم الإعدام بحق مواطن دين بـ"جريمة إرهابية"
أخبار دولية
2024-05-28 | 07:36
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السعودية تنفّذ حكم الإعدام بحق مواطن دين بـ"جريمة إرهابية"
نفّذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق مواطن دين بارتكاب "جريمة إرهابية" و"الانضمام لتنظيم إرهابي"، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان الثلاثاء.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن بيان للداخلية أشار إلى أن "موفق بن صالح بن سنيد الحربي (سعودي الجنسية) أقدم على ارتكاب جريمة إرهابية تمثلت في الانضمام لتنظيم إرهابي ومبايعة زعيمه، وتنفيذ أوامر التنظيم من خلال الاشتراك في قتل أحد رجال الأمن، وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية، وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد تنفيذ أعماله الإجرامية".
وأفاد البيان بأنه "بإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه والحكم بقتله"، لافتاً إلى أنه "تم تنفيذ حكم القتل (...) بمنطقة مكة المكرمة".
أخبار دولية
السعودية
الإعدام
جريمة إرهابية
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