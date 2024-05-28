حكومة جنوب إفريقيا تندد بالهجوم الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح

أعلنت وزارة العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا اليوم الثلاثاء أن الحكومة تشاطر المجتمع الدولي تنديده بالهجوم الإسرائيلي على خيام لنازحين فلسطينيين في مدينة رفح في غزة.