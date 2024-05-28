وكالة الطاقة الذرية وروسيا تتوصلان إلى تفاهم بشأن سلامة محطة زابوريجيا

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الثلاثاء عن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إن الوكالة تمكنت من التوصل إلى تفاهم مع روسيا بشأن سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية.



ويجتمع غروسي مع وفد من شركة روس آتوم الروسية الحكومية في مدينة كاليننغراد في غرب روسيا.



وتحتل قوات روسية محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، منذ الأسابيع الأولى من دخولها أوكرانيا في عام 2022.