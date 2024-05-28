رسمياً... ايرلندا تعترف بدولة فلسطين

اعترفت إيرلندا رسميا بدولة فلسطين، وحضّت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على "الإنصات إلى العالم ووقف الكارثة الإنسانية التي نراها في غزة".



وقال رئيس الوزراء الإيرلندي سايمن هاريس في بيان بعد وقت قصير على إقرار اجتماع حكومي الخطوة: "يرتبط قرار إيرلندا هذا بإبقاء الأمل على قيد الحياة".



وأضاف: "كنا نود الاعتراف بدولة فلسطين في ختام عملية سلام لكننا قمنا بهذه الخطوة إلى جانب إسبانيا والنروج لإبقاء معجزة السلام على قيد الحياة".



وأثار اعتراف البلدان الثلاثة بدولة فلسطين ردا غاضبا من الحكومة الإسرائيلية التي ترى أنه يكافئ حماس على هجوم السابع من تشرين الأول.



وأكدت دبلن في إعلانها أنها تعترف بفلسطين "كدولة مستقلة وذات سيادة" ووافقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة معها.



وأعلنت أنه سيتم تعيين سفير إيرلندي في سفارة مكتملة الأركان في رام الله، مقر السلطة الفلسطينية.



وأشار وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن إلى أن القرار "يمثّل قناعتهم بأن المسار السياسي هو الطريق الوحيد للمضي قدما".



ولفت إلى أن الأمر "سيكسر دوامة التهجير والإخضاع والتجريد من الإنسانية والإرهاب والموت التي نكبت حياة الإسرائيليين والفلسطينيين على مدى عقود".



وقال: "احتمالات تحقيق سلام دائم لم تكن يوما في خطر أكبر ويتحتم علينا التحرّك فورا إلى جانب شركائنا الذين يشاركوننا طريقة التفكير لحماية استمرارية حل الدولتين".