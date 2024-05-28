السلطات العراقية تضبط مليونين ونصف مليون حبة كبتاغون

أعلنت قوات الأمن العراقية اليوم، ضبط مليونين ونصف مليون حبة كبتاغون في بلد تُشكّل فيه تجارة المخدرات تحدّياً كبيراً للسلطات خصوصاً مع ازدياد حجم استهلاكها.



وقال المتحدث باسم المديرية العامة لشؤون المخدرات حسين التميمي: "نفّذت المديرية العامة لشؤون المخدرات (...) عملية استخبارية دقيقة أسفرت عن ضبط مليونين ونصف مليون حبة كبتاغون مخدرة في محافظتي النجف الأشرف (جنوب) والأنبار (غرب)".



وكانت وزارة الداخلية أعلنت الاثنين ضبط عشرة أطنان من المواد المخدّرة وتوقيف ستة آلاف متهم بجرائم تتعلق بالمخدرات خلال النصف الأول من العام 2024.



كما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية مقداد ميري الثلاثاء صدور "أحكام بإعدام 11 مداناً بجريمة مخدرات ليكون عدد المحكومين خلال الأشهر الخمسة الماضية 70 حكماً بهذه الجريمة".



وأعلنت بغداد في 16 تموز في سابقة في العراق ضبط مصنع لإنتاج الكبتاغون في جنوب البلاد.