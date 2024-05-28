برلمان الدنمرك يصوت ضد مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطينية

صوت البرلمان الدنمركي اليوم، ضد مشروع قانون للاعتراف بدولة فلسطينية، بعد أن قال وزير خارجية البلاد لارس لوكه راسموسن في وقت سابق إن الشروط المسبقة الضرورية لقيام دولة مستقلة غير متوفرة.