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الصين تقضي بإعدام رئيس سابق لشركة إدارة أصول أدين بتلقي رشاوى "كبيرة"
أخبار دولية
2024-05-28 | 09:10
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الصين تقضي بإعدام رئيس سابق لشركة إدارة أصول أدين بتلقي رشاوى "كبيرة"
قضت محكمة صينية الثلاثاء بسجن الرئيس التنفيذي السابق لإحدى كبرى شركات إدارة الأصول التابعة للدولة في البلاد لقبوله رشاوى "كبيرة جدًا"، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي.
وأدين المدير العام السابق لفرع "هوارونغ لإدارة الأصول" باي تيانهوي بتلقي ما يعادل أكثر من 1,1 مليار يوان (151,9 مليون دولار) بينما كان يستخدم مناصبه الإدارية لتوفير معاملة تفضيلية في "مسائل تشمل حيازة المشاريع وتمويل الشركات"، وفق ما أفادت شبكة البث الرسمية "سي سي تي في".
وكانت "هوارونغ" هدفًا رئيسيًا لحملة الرئيس الصيني شي جينبينغ المتواصلة منذ سنوات ضد الفساد إذ أعدم رئيسها السابق لاي شياومين في كانون الثاني 2021 لتلقيه رشاوى بقيمة 260 مليون دولار.
يرى أنصار الحملة ضد الفساد بأنها تدعم الحوكمة النظيفة، لكن معارضيها يشيرون إلى أنها تعطي شي سلطة القضاء على خصومه السياسيين.
وذكرت "سي سي تي في" بأن المحكمة قضت بـ"إعدام" باي و"حرمانه من حقوقه السياسية مدى الحياة ومصادرة جميع أملاكه الشخصية".
وقررت المحكمة وفق شبكة البث بأن "حجم جريمة الرشوى التي ارتكبها باي كان كبيرًا جدًا وظروف الجريمة خطيرة للغاية وتأثيرها الاجتماعي سيء للغاية كما أنها ألحقت أضرارًا كبيرة بمصالح البلاد والشعب".
وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن "كبار قادة الصين أعلنوا خلال اجتماع للمكتب السياسي الاثنين ناقش المخاطر المالية بأن أولئك الذين يفشلون في أداء مهامهم سيحاسبون وسيعاقبون بشدة".
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