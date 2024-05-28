مسؤولو صحة فلسطينيون: إستشهاد 21 فلسطينيًا في منطقة خيام في رفح

أعلن مسؤولون طبيون فلسطينيون أن 21 فلسطينيًا قتلوا، 12 منهم على الأقل نساء، وأصيب عشرات في قصف إسرائيلي جديد على منطقة خيام يقيم فيها نازحون في غرب رفح اليوم الثلاثاء.



وقال مسعفون وسكان إن القصف الإسرائيلي الجديد استهدف خيام عائلات نازحة في منطقة مخصصة للاحتياجات الإنسانية في المواصي في غرب رفح.