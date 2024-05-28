بوتين: الغرب أثار عملية منطقة خاركيف الأوكرانية

رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن الغرب أثار أحدث عملية روسية في منطقة خاركيف الأوكرانية بتجاهله تحذيرات روسيا بالسماح لأوكرانيا بمهاجمة منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة.وذكر بوتين أن الهجمات على الأراضي الروسية بأسلحة مقدمة من الغرب لأوكرانيا ممكنة فقط بمساعدة من متخصصين من دول غربية، مشيرًا إلى أن هذا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.