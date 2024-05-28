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غراندي: على الحكومة السورية والمانحين بذل مزيد من الجهد إذا كانوا يريدون عودة ملايين السوريين إلى ديارهم

أخبار دولية
2024-05-28 | 10:09
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غراندي: على الحكومة السورية والمانحين بذل مزيد من الجهد إذا كانوا يريدون عودة ملايين السوريين إلى ديارهم
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غراندي: على الحكومة السورية والمانحين بذل مزيد من الجهد إذا كانوا يريدون عودة ملايين السوريين إلى ديارهم

رأى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن على الحكومة السورية والجهات الدولية المانحة للمساعدات بذل مزيد من الجهد إذا كانوا يريدون عودة ملايين السوريين إلى ديارهم التي أجبروا على الفرار منها بسبب الحرب.

ولفت غراندي الى أن الحرب في غزة والصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع أظهرا ما يمكن أن يحدث إذا تُركت قضايا اللاجئين من دون حل.

وقال لرويترز في بروكسل على هامش مؤتمر يقوده الاتحاد الأوروبي لمساعدة اللاجئين السوريين: "إذا تركتها (القضايا) من دون إيلائها الاهتمام (اللازم)... تعود بقوة".

وقال الاتحاد الأوروبي مساء أمس الاثنين إن مؤتمر بروكسل الثامن حول مستقبل سوريا شهد تعهدات بقيمة 7.5 مليار يورو في شكل منح وقروض على مدى السنوات المقبلة. لكن بعد 13 عاما من تحول الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد إلى حرب، يزداد الجدل إزاء مصير أكثر من خمسة ملايين لاجئ سوري يعيشون خارج البلاد.

وفي حديثه مساء أمس الاثنين، قال غراندي إنه لا يستطيع أن يوجه الدول الغربية لكيفية التعامل مع الرئيس السوري بشار الأسد، لكن يمكنها تمويل عمل منظمات إغاثية داخل سوريا، ومنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأضاف: "عليك أن تستثمر إذا كنت تريد حلولا".

واعتبر غراندي أن عملية عودة اللاجئين السوريين يجب أن تتم بشكل طوعي، وهذا سيحدث فقط عندما يشعرون بالأمان في سوريا وأن بإمكانهم الاعتماد على أسس حياتية مثل السكن وإيجاد سبل لكسب العيش.

ووفقا للسلطات السورية، فإن ذلك يعني توفير الأمن وحل المشاكل البيروقراطية مثل الوثائق الرسمية.

وقال غراندي: "هذه عملية تحرز تقدما بطيئا لكننا نعمل على تحقيقها". وأضاف أنه أبلغ الأسد العام الماضي بأن هناك "فجوة كبيرة في الثقة" مع شعبه ويحتاج إلى إقناع السوريين بأنه يمكنهم الوثوق به.

وأشار غراندي الى أن الجهات الغربية المانحة للمساعدات نهضت بدور حيوي في توفير مزيد من التمويل للمشروعات في سوريا.

وقال: "نعمل على برنامج في سوريا لكن لا يتم تمويله بشكل كاف"، مشيرا إلى أن أحد المشروعات الرئيسية تلقى ما بين 30 إلى 35 بالمئة فقط من التمويل المطلوب. وأضاف: "نحن بحاجة إلى توسيع الاستثمارات لتهيئة الظروف لتشجع السوريين على العودة".

أخبار دولية

فيليبو غراندي

سوريا

لاجئين

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