بوتين: روسيا لم تنسحب أبدا من محادثات السلام مع أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، أن بلاده لم تنسحب أبدا من محادثات السلام مع أوكرانيا وأنها مستعدة لاستئنافها.



وأشار بوتين الى أن أوكرانيا هي التي انسحبت من عملية التفاوض.

من جهة أخرى، رأى الرئيس الروسي أن على أوكرانيا إجراء انتخابات رئاسية بعد انتهاء فترة ولاية الرئيس فولوديمير زيلينسكي البالغة خمس سنوات.



ولم يتم بعد إجراء انتخابات في أوكرانيا رغم انتهاء المدة الرئاسية لزيلينسكي، وهو ما يراه ومعه حلفاء كييف القرار الصائب في ظل استمرار الحرب في البلاد.



وقال بوتين إن السلطة الشرعية الوحيدة في أوكرانيا الآن هي للبرلمان الذي يجب أن يتولى رئيسه السلطة في البلاد.