نائب يساري يرفع علم فلسطين في الجمعية الوطنية الفرنسية وتعليق الجلسة

رفع النائب عن حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف) سيباستيان ديلوغو علما فلسطينيا الثلاثاء في الجمعية الوطنية خلال سؤال الى الحكومة حول الوضع في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تعليق الجلسة.ودانت رئيسة الجمعية يائيل برون بيفيه النائبة عن المعسكر الرئاسي، ما وصفته بأنه سلوك "غير مقبول" وأعلنت أنها تدعو إلى اجتماع "لدرس قضية ديلوغو".