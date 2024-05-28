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إسرائيل تحقق في سبب حريق أعقب غارة جوية على رفح

أخبار دولية
2024-05-28 | 11:00
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إسرائيل تحقق في سبب حريق أعقب غارة جوية على رفح
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إسرائيل تحقق في سبب حريق أعقب غارة جوية على رفح

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش يحقق في احتمال أن تكون ذخائر مخزنة بالقرب من مجمع في غزة قصفته غارة جوية يوم الأحد هي سبب اندلاع حريق أسفر عن مقتل أكثر من 40 مدنيًا.

وذكر الأميرال دانيال هاغاري المتحدث باسم الجيش أنه لم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق المميت، لكنه أشار إلى أن السبعة عشر كيلوغرامًا من الذخائر المستخدمة في الهجوم أصغر بكثير من أن تتسبب في نشوب حريق بحجم الحريق الذي اندلع.

وقال هاغاري في إفادة بثها التلفزيون: "نبحث كل الاحتمالات، بما في ذلك احتمال أن أسلحة مخزنة في مجمع مجاور لهدفنا لم نكن على دراية بوجوده اشتعل نتيجة للغارة"، مضيفًا أن مقطع فيديو من الواقعة يشير إلى وجود انفجارات ثانوية عقب الغارة.

وجاءت الواقعة بعد أيام من قرار لمحكمة العدل الدولية أمرت فيه إسرائيل بوقف عمليتها في رفح، كما أثارت غضبًا عالميًا وعمقت من العزلة الدولية التي تواجهها إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وأشار هاغاري إلى أن عملية يوم الأحد استهدفت قياديين كبيرين في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في مجمع لم يكن فيه مدنيون، لكن بسبب ظروف غير متوقعة، اندلع حريق وأزهق بصورة مأساوية أرواح سكان من غزة على مقربة من الموقع.

وأوضح أنه جرى اتخاذ عدد من الخطوات قبل العملية لتفادي سقوط قتلى أو جرحى من المدنيين.

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