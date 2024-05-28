مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: اجتياح إسرائيل لرفح قد يخرج آخر مستشفى عامل من الخدمة

أعلن مسؤول بمنظمة الصحة العالمية أن آخر مستشفى في رفح قد يخرج من الخدمة وأن عددا كبيرا من الوفيات قد يكون متوقعا إذا نفذت إسرائيل "اجتياحا شاملا" للمدينة الواقعة جنوب قطاع غزة.



وقال ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية: "إذا استمر التوغل، سنخسر آخر مستشفى في رفح"، وذلك على هامش اجتماع في جنيف.



وذكر أنه في حالة حدوث "اجتياح شامل"، فإن "خطة الطوارئ لن تمنع ما نتوقع، وهي زيادة ضخمة في الوفيات وفي الأمراض".