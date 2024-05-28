الجيش الإسرائيلي يقول إن ضربته وحدها لا يمكن أن تتسبب بحريق رفح المميت الأحد

أكد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أن ضربته الجوية وحدها "لا يمكن" أن تكون قد تسببت في الحريق المميت الذي أودى بحياة 45 شخصًا الأحد في رفح في جنوب قطاع غزة كما أعلنت وزارة الصحة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري للصحافيين: "ذخائرنا وحدها لا يمكن ان تشعل حريقًا بهذا الحجم".وأضاف ان "الجيش ألقى مقذوفتين تحملان 17 كيلوغرامًا من "المواد المتفجرة" على موقع استهدف إثنين من كبار قادة حماس".