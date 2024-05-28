مصر تستضيف مؤتمرا للقوى السياسية المدنية السودانية في حزيران

أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن مصر ستستضيف الشهر المقبل مؤتمرا "يضم كافة القوى السياسية المدنية السودانية، بحضور الشركاء الإقليميين والدوليين المعنيين".



وأفاد البيان بأن المؤتمر يأتي "بهدف التوصل إلى توافق بين مختلف القوى السياسية المدنية السودانية حول سبل بناء السلام الشامل والدائم في السودان، عبر حوار وطني سوداني / سوداني، يتأسس على رؤية سودانية خالصة".



ويشهد السودان منذ نيسان 2023 حربا أهلية بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو.



ويُقدر أن آلاف المدنيين لقوا حتفهم.



وحاولت أطراف دولية وإقليمية رئيسية، منها الولايات المتحدة ومصر والسعودية، التوسط لتحقيق السلام بين الأطراف المتحاربة من دون جدوى.