كنعاني: تطوير العلاقات الودية مع دول الجوار هو جزء من السياسة الخارجية

ايران التي تعيشُ مرحلةً انتقالية في السياسة بإنتظارِ انتخابِ رئيسٍ جديد لجمهوريتها، جددت رسائلَ الود الى دولِ الجوار.



وقد اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن سياسة إيران الخارجية المتمثلة في تعزيز التعاون مع الجيران ستبقى دون تغيير مشدداً على ان تطوير العلاقات الودية مع دول الجوار هو جزء من السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية.