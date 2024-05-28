حركة الجهاد الإسلامي تنشر فيديو يظهر رهينة إسرائيليا حيا



بثت حركة الجهاد الإسلامي الثلاثاء شريط فيديو يظهر رهينة إسرائيليا على قيد الحياة في قطاع غزة.



وشوهد الرهينة الذي قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه يدعى ساشا تروبانوف (28 عاما) وهو يتحدث العبرية في مقطع فيديو مدته لا تتجاوز 30 ثانية. ولم يتضح تاريخ تصوير المقطع.