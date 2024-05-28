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الجيش الإسرائيلي ينفي شن غارة على "المنطقة الإنسانية" غرب رفح

أخبار دولية
2024-05-28 | 13:04
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الجيش الإسرائيلي ينفي شن غارة على &quot;المنطقة الإنسانية&quot; غرب رفح
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الجيش الإسرائيلي ينفي شن غارة على "المنطقة الإنسانية" غرب رفح

نفى الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية على "المنطقة الإنسانية" في غرب رفح بعد أن أعلن مسؤولون في غزة أن غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل 21 شخصًا على الأقل في مخيم للنازحين بالمنطقة الثلاثاء.
     
وقال الجيش في بيان: "الجيش الإسرائيلي لم يقصف المنطقة الإنسانية في المواصي"، في إشارة إلى المنطقة التي خصصها للنازحين من رفح ووجههم للتجمع فيها عندما شن الجيش هجومه البري في 7 أيار.
 

أخبار دولية

الإسرائيلي

"المنطقة

الإنسانية"

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