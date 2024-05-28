ماكرون: ينبغي أن تتمكن أوكرانيا من "تحييد" منصات إطلاق الصواريخ في روسيا



أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء على ضرورة السماح لكييف "بتحييد" القواعد العسكرية الروسية التي تطلق منها قوات موسكو الصواريخ على أوكرانيا.



وقال ماكرون "نعتقد أنه يتعين علينا السماح لهم بتحييد المواقع العسكرية التي تطلق منها الصواريخ، ومن حيث تتعرض أوكرانيا للهجوم"، مشددا على أنه "يجب ألا نسمح لهم بالتعرض لأهداف أخرى في روسيا، وبخاصة القدرات المدنية".

