الخارجية الأميركية: واشنطن تواصلت مع إسرائيل للتعبير عن قلقها العميق تجاه ما حدث في رفح

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم، أن الولايات المتحدة تواصلت مع حكومة إسرائيل للتعبير عن قلقها العميق إزاء هجوم في رفح بمجرد اطلاعها على تقارير بالواقعة، مؤكدة أن واشنطن ستراقب عن كثب نتائج التحقيق الإسرائيلي.



وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن واشنطن ستواصل التأكيد على إسرائيل بضرورة امتثالها الكامل بالقانون الدولي الإنساني والحد من تأثير عملياتها على المدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية.