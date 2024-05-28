هيئة بريطانية: بلاغ عن حادث ألحق أضرارا بسفينة قبالة المخا باليمن والطاقم بخير

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم، أنها تلقت بلاغا عن وقوع حادث استهدف سفينة على بعد 33 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من مدينة المخا اليمنية، مشيرة إلى أنه ألحق أضرارا بها لكن طاقمها بخير.