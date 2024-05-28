البنتاغون: الرصيف البحري العسكري سيُزال موقتا من أمام ساحل غزة لإصلاحه

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اليوم، أن الرصيف البحري العسكري قبالة ساحل قطاع غزة سيُزال لإجراء إصلاحات به وسيُعاد فور الانتهاء منها.



وذكرت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ أن إصلاح الرصيف البحري سيستغرق أسبوعا وسيجري في ميناء أسدود.

وقال مسؤولان أميركيان إن جزءا من الرصيف البحري الذي أقامه الجيش الأميركي قبالة قطاع غزة انفصل وأخرج الرصيف موقتا من الخدمة.



وأضاف المسؤولان اللذان طلبا عدم نشر اسميهما أن من المعتقد أن الطقس السيئ هو سبب انفصال هذا الجزء. ولم يفصح المسؤولان عن حجم الجزء المنفصل.