بلينكن والبرهان بحثا ضرورة إنهاء الصراع في السودان

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث ضرورة إنهاء الصراع في السودان على وجه السرعة مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني خلال اتصال اليوم الثلاثاء.



وأضافت الوزارة أن بلينكن والبرهان بحثا أيضا سبل "إتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط المواجهة، لتخفيف معاناة الشعب السوداني".