السفينة "أوشن فايكينغ" تنقذ 41 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" أن سفينتها "أوشن فايكينغ" أنقذت قبالة سواحل ليبيا الثلاثاء 41 مهاجراً، بينهم قاصران، كانوا على متن "قارب خشبي معرض للخطر".



وأكدت المنظمة الإنسانية التي تتخذ مقرا في مرسيليا الفرنسية، أن "غالبية الأشخاص الذين أُنقذوا من سوريا".



وخصصت السلطات البحرية الإيطالية ميناء أنكون (شرق إيطاليا) لإنزال الأشخاص الناجين.



وقالت المنظمة غير الحكومية إنه عندما وصلت فرقها، كان شخص يعاني من انخفاض حرارة الجسم وكان آخرون مصابون "بحروق بسبب الوقود".



وأنقذت منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" أكثر من 40 ألف شخص في البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2016، خصوصا في قطاعه الأوسط الذي يعد أخطر طريق للهجرة في العالم.



وفي عام 2023، قضى أو فقد 3155 مهاجرا بعد محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة.



ومنذ كانون الثاني، قضى أو فقد 880 مهاجرا، بحسب المصدر نفسه.