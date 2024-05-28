البيت الأبيض: "لا تغيير في السياسة" الأميركية بعد الضربة في رفح

أعلن البيت الأبيض الثلاثاء إن الرئيس الأميركي جو بايدن لا يغض الطرف عن ضحايا يسقطون في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، لكنه لا يعتزم تغيير سياسته بعد سقوط قتلى بضربة إسرائيلية لمخيم للنازحين في نهاية الأسبوع.



وردا على سؤال بشأن "عدد الجثث المتفحمة" الذي قد يدفع الرئيس بايدن لتغيير مساره، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في تصريح للصحافيين "هذا ليس أمرا غضضنا الطرف عنه"، لكنه أكد أن "لا تغيير في السياسة" بعد الضربة التي استهدفت مخيما للنازحين في رفح وقالت وزارة الصحة التابعة لحماس إنها أوقعت 45 قتيلا، موضحا أن الواقعة "حصلت للتو".



وفي السياق نفسه، رأى البيت الأبيض إنه لا يؤيد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بعدما طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وفي تصريح لصحافيين قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي "لا نعتقد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هو النهج الصائب هنا"، بعدما أعلن أعضاء جمهوريون في الكونغرس أنهم سيدفعون باتّجاه اتّخاذ تدابير ضد المحكمة ومقرها في لاهاي.