واشنطن تعارض شن ضربات أوكرانية على أراضي روسيا بأسلحة أميركية



رفض البيت الأبيض الثلاثاء طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفع قيود مفروضة على استخدام كييف أسلحة وفّرتها الولايات المتحدة لضرب أراض روسية.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي في مؤتمر صحافي "لا تغيير في سياستنا في هذه المرحلة. إن استخدام أسلحة وفّرتها الولايات المتحدة لتوجيه ضربات داخل روسيا أمر لا نشجّعه ولا نسمح به".

