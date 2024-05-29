الصين تؤكد أن الضغط العسكري على تايوان "سيتواصل"

تعهدت الصين الاربعاء بمواصلة الضغط العسكري على تايوان ما دامت الاستفزازات "المطالبة بالاستقلال" مستمرة في الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.



والأسبوع الماضي، أجرت الصين مناورات عسكرية لمدة يومين حول تايوان شهدت مشاركة طائرات وسفن حربية واستخدام ذخيرة حية مع محاكاة لعملية للاستيلاء على الجزيرة.



وبدأت المناورات بعد ثلاثة أيام من تولي الرئيس التايواني لاي تشينغ تي منصبه واعتبار الصين أن الكلمة التي ألقاها خلال حفل تنصيبه تتضمن "اعترافا بالاستقلال".