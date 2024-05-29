المجلس الانتقالي في هايتي يعين رئيسا للوزراء

عيّن المجلس الانتقالي في هايتي الثلاثاء رئيسا جديدا للوزراء لقيادة الدولة الكاريبية التي تشهد اضطرابات، حيث أفاد عضو في المجلس عن اختيار غاري كونيل الذي سبق وأن تولى هذه المنصب لفترة وجيزة بين عامي 2011 و2012.



وتأتي هذه الخطوة بينما تنتظر هايتي بفارغ الصبر نشر قوة متعددة الجنسيات بقيادة كينية على أراضيها من أجل استعادة السيطرة على العاصمة بور أو برنس من العصابات العنيفة.



وقال أحد أعضاء المجلس الانتقالي لوكالة فرانس برس إنه تم اختيار كونيل بعد نيله ستة أصوات مقابل واحد في التصويت الذي أجراه المجلس بعد ظهر الثلاثاء. كما أعلن رئيس المجلس إدغار لوبلان عن اختيار كونيل على وسائل التواصل الاجتماعي.



والقوة المتعددة الجنسيات التي ستتلقى الدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة التي ستزودها بمساعدات لوجستية، من المفترض أن تقدم المؤازرة إلى قوات الشرطة الهايتية الضعيفة من أجل إلحاق الهزيمة بالعصابات.

