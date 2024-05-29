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انتخاب جنرال سابق رئيسا لحزب العمل الإسرائيلي
أخبار دولية
2024-05-29 | 00:28
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انتخاب جنرال سابق رئيسا لحزب العمل الإسرائيلي
انتخب حزب العمل الإسرائيلي الثلاثاء الجنرال السابق يائير غولان رئيسا له، وسط أزمة تحيط بالحزب اليساري الذي حكم إسرائيل لسنوات لكن تمثيله الآن في الكنيست لا يتعدى أربعة أعضاء.
وقال غولان بعد إعلان النتائج "نحن نبدأ رحلة ستعيد وطننا الحبيب إلى مستقبله المشرق".
والجنرال المتقاعد البالغ 62 عاما والذي شغل سابقا منصب قائد القيادة الشمالية ونائب رئيس الأركان في الجيش الإسرائيلي، دخل السياسة عام 2019 إلى جانب رئيس الوزراء السابق ايهود باراك وانتخب عضوا في الكنيست عام 2020 بعد ترشحه على قائمة يسارية مشتركة.
أخبار دولية
جنرال
رئيسا
العمل
الإسرائيلي
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