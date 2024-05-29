بوريل: لا إجماع على إرسال مدربين عسكريين أوروبيين إلى أوكرانيا

كشف منسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء أن الدول الأوروبية منقسمة بشأن إرسال مدربين عسكريين إلى أوكرانيا.



وقامت دول الاتحاد الأوروبي بتدريب 50 ألف جندي أوكراني على اراضيها في إطار مهمة تشكلت عام 2022.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد كسر واحدا من المحرمات في وقت سابق من هذا الشهر عندما تحدث عن إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.



كما صرّح قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الاثنين أن هناك مناقشات جارية بشأن إرسال مدربين عسكريين فرنسيين إلى بلاده.

