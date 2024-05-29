فنزويلا تسحب دعوتها للاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية

أعلنت فنزويلا الثلاثاء أنها سحبت دعوة كانت قد وجهتها إلى الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في تموز، متهمة التكتل ب"التدخل" في شؤونها من خلال العقوبات.



وقال رئيس المجلس الانتخابي الفيس أموروسو للصحافيين إنه سيكون من "غير الأخلاقي" السماح لبعثة من الاتحاد الأوروبي بمراقبة الانتخابات "مع العلم بممارساتهم الاستعمارية الجديدة والتدخلية ضد فنزويلا".



كما دعا إلى "الرفع الكامل" للعقوبات المفروضة على بلاده.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 50 مسؤولا حكوميا فنزويليا.

