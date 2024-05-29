اعتقال حليف لرئيس وزراء مالي بعد انتقاده المجلس العسكري الحاكم

اعتقلت السلطات المالية حليفا لرئيس الوزراء المدني شوغيل كوكالا مايغا على أن يمثل أمام المحكمة في تموز، وفق ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء، وذلك بعد توجيه الحركة السياسية التي ينتمي إليها انتقادات علنية للمجلس العسكري الذي يحكم الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.



وأصدرت حركة "أم 5-أر أف بي" الجمعة بيانا قويا ضد الضباط الذين استولوا على السلطة عام 2020 ومددوا حكمهم للبلاد بعد نقضهم تعهداتهم بإجراء انتخابات في آذار وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.



وتم اعتقال أبوبكر تراوري الذي وقع على البيان الاثنين. وأفاد أحد مرافقيه أن عناصر ينتمون إلى الاستخبارات أخذوه من مكتبه في المبنى الذي يضم مكاتب لرئيس الوزراء.



وقال مصدر طلب عدم كشف هويته أن محكمة في باماكو وضعته قيد الاحتجاز "بتهمة الإضرار بالدولة وازدراء المحكمة والإخلال بالنظام العام ونشر الأكاذيب...".