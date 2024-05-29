تجدُّد الخلاف في اعتداء على طلاب مؤيدين للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا

تجدّد الخلاف في اعتداء وقع الشهر الماضي على نشطاء طلاب مؤيدين للفلسطينيين، كانوا يقيمون مخيمًا احتجاجيًا في جامعة كاليفورنيا، في ولاية لوس أنجليس الأميركية.



وقال المنظمون إنّ الباحثين الأكاديميين النقابيين ومساعدي التدريس المتخرجين وعلماء ما بعد الدكتوراة في جامعة كاليفورنيا، في لوس أنجلوس أضربوا عن أعمالهم بسبب ما يعتبرونه ممارسات متحيزة في تعامل الجامعة مع مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وانضم إليهم زملاؤهم من الأكاديميين في حرمين جامعيين آخرين، في جامعة كاليفورنيا، هما حرم جامعة كاليفورنيا في ديفيس، في القرب من ساكرامنتو وحرم جامعة كاليفورنيا في سانتا كروز حيث بدأ الإضراب الاحتجاجيّ في 20 أيار.



وطالب المشاركون في الإضراب بالعفو عن طلاب الدراسات العليا وغيرهم من الأكاديميين، الذين اعتقلوا أو أخضعوا لإجراءات تأديبية، لمشاركتهم في الاحتجاجات التي يقول قادة النقابات إنها كانت سلمية.



وطلب مجلس العلاقات العامة للموظفين في الولاية من إدارة جامعة كاليفورنيا والمضربين المشاركة في محادثات تحت إشراف وسيط.